العمل تطلق «الدفعة الـ30» من قروض الشباب

2021/01/20 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق الوجبة الـ 30 من المشاريع الصغيرة الخاصة بمشاريع الشباب المدرة للدخل خلال الشهرين المقبلين، بينما نسقت مع الجهات المختصة لتنظيم دخول العمالة الاجنبية الى البلاد.وأوضح مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، رائد جبار باهض، لـ«الصباح»، أن «الوزارة ستطلق الوجبة الـ 30 ضمن المبالغ المستردة من القروض الممنوحة للشباب من الوجبات الماضية وسيكون التقديم فيها الكترونيا على غرار الوجبة السابقة».

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