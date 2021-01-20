فور وصوله واشنطن.. بايدن يحضر مراسم لتكريم ضحايا كورونا 

2021/01/20 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، على حفل لتكريم أكثر من 400 ألف قضوا جراء وباء كوفيد-19، فور وصوله العاصمة واشنطن، الثلاثاء، عشية حفل تنصيبه الرئاسي.

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