مرشح بايدن للخارجية الأميركية يوضح موقفه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

2021/01/20 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لمنصب وزير الخارجية الأميركي المقبل، الثلاثاء، إنّ الإدارة المقبلة ترى أنّ التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي "حلّ الدولتين"، لكنّ بايدن سيواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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