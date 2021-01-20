"مطاردة الساحرات".. ترامب يرفع السرية عن وثائق التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات 2016

2021/01/20 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أذن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، برفع السرية عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اتصالات حملته لعام 2016 مع روسيا.

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