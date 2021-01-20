وول ستريت جورنال: ترامب بحث فكرة إنشاء حزب سياسي جديد

2021/01/20 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث مع معاونيه فكرة إنشاء حزب سياسي جديد، "كخطوة لبسط نفوذه بعد مغادرة البيت الأبيض".

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