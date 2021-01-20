قبل ظهور الأعراض.. الساعات الذكية قد تتنبأ بإصابتك بفيروس كورونا

2021/01/20 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تساعد الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء التي تقيس باستمرار معدل ضربات القلب للمستخدمين ودرجة حرارة الجلد والعلامات الفسيولوجية الأخرى، في اكتشاف عدوى فيروس كورونا قبل أيام من تشخيص الفرد، وفق دراسات حديثة.

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