2021/01/20 | 06:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت مذكرتا اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في إدارة كرميان بحكومة منطقة كردستان العراق بسبب مخالفات جمركية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرتا اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرتا اعتقال بحق مسؤولين رفيعين في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).