سؤال يتردد منذ عقود.. من يحكم الجزائر؟

2021/01/20 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هذه السرعة في التبرئة وإسقاط التهم بحق القادة العسكريين، بعد بضعة أشهر فقط من إصدار أحكام سجن طويلة بحقهم، تشير إلى أن القضاء الجزائري ليس أفضل حالا من بقية مؤسسات الدولة "

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