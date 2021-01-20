محافظ واسط: حصتنا في الموازنة لا تسد سوى 20 بالمئة

2021/01/20 | 07:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي أن اكثر المشاريع المتوقفة بالمحافظة تابعة لوزارت، بينما طالب بزيادة تخصيصات المحافظة في موازنة 2021، مشيرا الى ان المخصص لا يسد سوى 20 بالمئة من الحاجة.

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