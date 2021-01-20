بحضور 40 خبيرا.. الشركة الكورية تباشر اعمالها في ميناء الفاو

2021/01/20 | 07:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تباشر الشركة الكورية المحال عليها تنفيذ ميناء الفاو الكبير اعمالها قريبا بعد اتمام بعض الاجراءات الادارية والمالية، وحضور 40 خبيرا كوريا لانجاز المشروع.

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