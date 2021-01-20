موقع أميركي يكشف كواليس انتقال الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض

2021/01/20 | 07:58 - المصدر: NRT عربية

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البيت الأبيض

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وسائل إعلام أميركية، عن كواليس انتقال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، إلى البيت الأبيض الذي سيكون جاهزا لاستقباله في غضون خمس ساعات فقط من مغادرة دونالد ترمب وعائلته.

وبحسب تقرير لموقع "فويس أو أميركا" فان الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تنتهي منتصف اليوم الأربعاء، 20 كانون الثاني 2021، قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن خلفا له، وعندما يؤدي بايدن اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأميركي، سيكون هناك مشهد حاسم آخر في انتقال السلطة، قيد التنفيذ، بعيدا عن الرأي العام وعلى بعد ميلين تقريبا، في البيت الأبيض.

وفي يوم التنصيب، وفي غضون ساعات قليلة، يتم نقل العائلة الأولى المغادرة، ويتم تنظيف القصر التنفيذي وتجهيزه للمقيمين الجدد.

وأفادت أنجيلا ريد، التي شغلت منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض وأشرفت على عملية انتقال ترمب إلى البيت الأبيض، في كانون الثاني عام 2017، ان "الهدف النهائي من يوم الانتقال هو توديع الرئيس والأسرة الأولى، وفي غضون خمس إلى ست ساعات، خلق مساحة دافئة ومرحبة تجسد المنزل للرئيس الجديد وعائلته".

لكن يوم الانتقال قد يبدو مختلفا هذا العام، فقبل أن ينتقل بايدن إلى البيت الأبيض، الذي شهد ما لا يقل عن ثلاث حالات تفش لفيروس كورونا المستجد، سيخوض عملية تنظيف عميقة بإجراءات تنقية وتطهير واسعتين لمختلف الأجنحة.

ويبدأ التخطيط لليوم المهم بشكل تقليدي قبل شهور من موعده، إذ يتم تنظيم الانتقال بعناية.

وتقليديا، تختار العائلة الأولى القادمة المفروشات والأعمال الفنية قبل الانتقال من المجموعة الواسعة للبيت الأبيض، والتي يتم تخزينها في مستودع بولاية ماريلاند، كما يتأكد طاقم البيت الأبيض من الحصول على قائمة بكل ما تفضله العائلة الأولى، فيما يتعلق بالوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة والمشروبات وأغطية الأسرة والمناشف.

ويبذل موظفو البيت الأبيض كل ما في وسعهم في وقت مبكر لتسهيل الانتقال السلس من عائلة أولى إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، يتم إجراء بعض الأعمال عندما يخرج الرئيس الأميركي من البيت الأبيض لقضاء العطلات في أواخر كانون الأول، في حال قدوم رئيس جديد، لكن الباقي يتم إنجازه في يوم الانتقال.

وهناك مصعدان يتحملان العبء الأكبر من نقل أثاث الرئيس السابق إلى الخارج بينما يتم نقل متعلقات الرئيس الجديد.

ويتخذ الرئيس القادم خيارات حول كيفية تأثيث المكتب البيضاوي، ويختار معظم الرؤساء استخدام المكتب الذي أعطته الملكة فيكتوريا للرئيس، رذرفورد هايز، في أواخر القرن التاسع عشر.

ويتأكد القيمون على البيت الأبيض من عدم مغادرة الممتلكات الحكومية مع العائلة المنتهية ولايتها، ويتم جرد كل شيء، ويفصل بين الممتلكات الخاصة للرئيس عن الأغراض التي تنتمي إلى الدولة.

ويعم الحزن الأجواء عندما يضطر الموظفون إلى توديع العائلة الأولى وموظفيهم.

ر.إ

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