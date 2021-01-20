موانىء العراق: 40 خبيرا كوريا لانجاز ميناء الفاو الكبير في البصرة

2021/01/20 | 07:58 - المصدر: NRT عربية

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ميناء الفاو

فوتو: ارشيف

منذ 31 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي، الأربعاء، ان الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وقال الفرطوسي، في تصريح صحفي، اليوم، 20 كانون الثاني 2021، إن "الشركة الكورية المحال عليها تنفيذ ميناء الفاو الكبير ستباشر اعمالها قريبا بعد اتمام بعض الاجراءات الادارية والمالية، وحضور 40 خبيرا كوريا لانجاز المشروع".

وتابع ان "الشركة ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اي بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية بمتابعة وزير النقل ومدير التخطيط، والتأكيد على تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لحساب شركة الموانئ، ليجري بعدها فتح الارصدة بشكل مباشر".

وأشار إلى ان "هذا الامر اصبح شبه محسوم"، مبينا ان "الشركة الكورية طلبت المباشرة بالعمل قبل ايام عدة لاجراء الفحوصات لتربة قاع قناة خور الزبير بالتعاون مع مدير الملاحة لمنطقة خور الزبير، عبر ادخال بعض القطع البحرية للقيام بهذه العملية، بيد ان هذا الامر يتطلب السيطرة على عمليات حركة البواخر الموجودة في المنطقة تحاشيا لحصول حوادث".

ر.إ

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