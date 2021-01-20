النقل: 400 مليار دينار و40 خبيراً للبدء بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير- عاجل

2021/01/20 | 07:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تباشر الشركة الكورية المحال عليها تنفيذ ميناء الفاو الكبير اعمالها قريبا بعد اتمام بعض الاجراءات الادارية والمالية، وحضور 40 خبيرا كوريا لانجاز المشروع، في وقت نبهت فيه وزارة النقل الى ان الربط السككي حاليا مع دول الجوار سيتسبب بأضرار كبيرة لموانئ البلد.





وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي، ان "الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اي بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية بمتابعة وزير النقل ومدير التخطيط، والتأكيد على تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لحساب شركة الموانئ، ليجري بعدها فتح الارصدة بشكل مباشر".

وأكد أن "هذا الامر اصبح شبه محسوم".

واضاف ان "الشركة الكورية طلبت المباشرة بالعمل قبل ايام عدة لاجراء الفحوصات لتربة قاع قناة خور الزبير بالتعاون مع مدير الملاحة لمنطقة خور الزبير، عبر ادخال بعض القطع البحرية للقيام بهذه العملية، بيد ان هذا الامر يتطلب السيطرة على عمليات حركة البواخر الموجودة في المنطقة تحاشيا لحصول حوادث".

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