وزارة العمل تعتزم اطلاق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل خلال الشهرين المقبلين

2021/01/20 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق الوجبة الـ 30 من المشاريع الصغيرة الخاصة بمشاريع الشباب المدرة للدخل خلال الشهرين المقبلين، بينما نسقت مع الجهات المختصة لتنظيم دخول العمالة الاجنبية الى البلاد.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"،ان "الوزارة ستطلق الوجبة الـ 30 ضمن المبالغ المستردة من القروض الممنوحة للشباب من الوجبات الماضية وسيكون التقديم فيها الكترونيا على غرار الوجبة السابقة".

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