المجلس الوزاري للاقتصاد يوجه وزارة الكهرباء بنصب مقاييس كهربائية للمنشآت الاقتصادية

2021/01/20 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجّه المجلس الوزاري للاقتصاد،الاربعاء، وزارة الكهرباء الى تنصيب مقاييس كهربائية للمنشآت الاقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

واكد بيان للمجلس تلقته "الاقتصادنيوز"، ان هذا الاجراء يعمل على تجهيز الطاقة الكهربائية، لجميع المنشآت الانتاجية والخدمية بشكل متواصل من دون اي نقطاع.

واضاف ان القرار جاء بعد اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بجلستة الثانية دعما للقطاع الخاص العراقي ولتوفير فرص عمل لأكبر شريحة من العاطلين عن العمل.

يذكر ان مشكلة الكهرباء تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة.

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