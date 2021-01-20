الموانئ العراقية: الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع المقبلة

2021/01/20 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل فرحان محيسن الفرطوسي،الاربعاء، ان الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة بحضور 40 خبيرا كوريا لانجاز المشروع.وقال الفرطوسي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الشركة الكورية ستباشر العمل بشكل فعلي في ميناء الفاو خلال الاسابيع القليلة المقبلة، اي بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية بمتابعة وزير النقل ومدير التخطيط، والتأكيد على تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لحساب شركة الموانئ، ليجري بعدها فتح الارصدة بشكل مباشر»، مؤكدا أن هذا الامر اصبح شبه محسوم.واضاف ان «الشركة الكورية طلبت المباشرة بالعمل قبل ايام عدة لاجراء الفحوصات لتربة قاع قناة خور الزبير بالتعاون مع مدير الملاحة لمنطقة خور الزبير، عبر ادخال بعض القطع البحرية للقيام بهذه العملية، بيد ان هذا الامر يتطلب السيطرة على عمليات حركة البواخر الموجودة في المنطقة تحاشيا لحصول حوادث».

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