2021/01/20 | 08:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن حل خلافات بلاده مع الإمارات لا يزال بحاجة لبعض الجهود الإضافية. وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “بلومبرغ” الأمريكية، وردا على سؤال حول موقف الدوحة من الحركات السياسية الإسلامية، التي تعتبرها أبو ظبي مصدر “تهديد للاستقرار”، قال الوزير القطري إنه من المهم محاولة جسر الخلافات، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر: حل الخلافات مع الإمارات يحتاج جهودا إضافية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر: حل الخلافات مع الإمارات يحتاج جهودا إضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).