صحيفة: التغييرات في السعودية قد تخفف انتقاد إدارة بايدن للمملكة

2021/01/20 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حملته الرئاسية، وعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باتباع نهج مختلف تجاه السعودية، ووصفها بأنها "منبوذة"، وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعا إلى إعادة تقييم واسعة للعلاقة الأميركية السعودية.

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