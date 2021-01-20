دراسة جديدة: كورونا قد ينتقل عن طريق الحديث مع مصاب

2021/01/20 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن التحدث مع الآخرين عن قرب وليس السعال فقط يمكن أن ينقل كورونا.

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