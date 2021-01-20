افتتاح 50 بناية تربوية في نينوى وكركوك

2021/01/20 | 08:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افتتحت وزارة التربية 30 بناية تربوية من أصل 300 مشروع في نينوى خلال العام الماضي، بينما انجزت مديرية تربية كركوك 20 مدرسة وادخلتها الخدمة.

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