الكشف عن سبب الموافقة على تمديد موعد الانتخابات في العراق

2021/01/20 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراق وزير الثقافة، حسن ناظم، عن سبب الموافقة على تمديد موعد الانتخابات الى العاشر من تشرين الاول المقبل....

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