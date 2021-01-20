خبير يحذر من محاولات اميركية لاعادة تدريب الدواعش في التنف وارسالهم الى العراق

2021/01/20 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

حذر الخبير الامني، امير عبد المنعم الساعدي، من محاولات اميركية لاعادة تدريب عناصر وقيادات داعش الارهابي في قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية، من اجل اعادة ارسالهم الى العراق عبر نقلهم الى قاعدة عين الاسد.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ القوات الاميركية تتحرك مابين كردستان وسورية في شرق الفرات وصولا الى قاعدة التنف قرب الحدود العراقية السورية ومن ثم الى قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار”.

واضاف ان “هناك معلومات ومصادر سورية كشفت عن قيام القوات الاميركية بنقل عدد من قادة داعش الارهابي من شرق الفرات الى قاعدة التنف، وهو مؤشر خطير لاعادة تدريب هذه العناصر الاجرامية وارسالهم الى العراق عبر قاعدة عين الاسد”.

وبين ان “مايجري من قصف اميركي بين الحين والاخر للحدود العراقية السورية ماهو الا محاولة لاحداث ثغرة في الحزام الامني، من اجل ضمان تسلل عناصر الارهاب الى العراق”.



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