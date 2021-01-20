الباوي: تاجيل الانتخابات خطوة متوقعة للكتل المنتفعة من الحكومة

2021/01/20 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي حازم الباوي، ان تاجيل الانتخابات كان خطوة متوقعة من قبل الكتل المنتفعة من وجود واستمرار حكومة الكاظمي لوقت اطول في السلطة.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان الاطراف التي استحصلت مكاسب وزارية ومناصب سيادية لا يمكن ان تفرط بهذه الفرصة الذهبية التي اوجدتها لها الظروف الحالية”.

واضاف انه “الى جانب مكاسب تلك الكتل فان ما حصلت عليه حكومة كردستان من حصة في الموازنة تجاوزت ٢٦ بالمئة لم يكن يخطر ببال بارزاني وحلفائه في بغداد على حساب محافظات الحرمان في الجنوب، ولهذا تم الضغط باتجاه ارجاء موعد الانتخابات للافادة من هذه الفرص الذهبية التي قد لا تاتي مرة اخرى”.

ولفت الى انه “من المستغرب الصاق صفة (المبكرة) بالانتخابات التي تم ارجاؤها الى شهر تشرين الاول المقبل لاسباب غير مبررة”.



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