مقترح من منظمة الصحة العالمية حول الوضع في العراق

2021/01/20 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد رئيس فريق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، الأربعاء، أن الانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق، لا يعني نهاية الفيروس.

وقال حتاحت، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (20 كانون الثاني 2021) إن "نوعية سلالة الفيروس الذي نتعاطى معه، قابلة للتطور والتغير، وتظهر بشكل مستمر معطيات جديدة عن نوعية الفيروس وهي غير واضحة حتى الآن".

وأضاف أنه "يجب ألاّ يجري تغيير في طريقة التعاطي والتعامل مع الفيروس في السلالة الجديدة، واستمرار التعامل معه بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة".

وبشأن التوقعات باشتداد الاصابات أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة، بين رئيس فريق الطوارئ، أن "اشتداد أو انخفاض معدل الاصابات، مرتبط بمعطيات معقدة جداً، إلا أن التراخي باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيق التوصيات والتعليمات التي أعلنتها وزارة الصحة، سيؤدي الى زيادة حتمية في عدد الاصابات".

واقترح حتاحت أن "تقوم الحكومة بتكثيف الاجراءات والتعليمات التوعوية للمواطنين"، مؤكداً أن "الانخفاض في معدل الاصابات الذي سجل مؤخراً، لا يعني نهاية الفيروس، إلا أنه يمنح فرصة لتعزيز وتطوير القطاع الصحي لتفادي ظهور أي فيروسات جديدة في المستقبل. لافتاً الى أن "التركيز يجب أن ينصب في المرحلة المقبلة على توفير اللقاح".

وأشار المسؤول الدولي، إلى أن "منظمة الصحة العالمية مستمرة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة في مواجهة هذا الفيروس، إذ ستقدم المنظمة مساعدات جديدة في حال توفر مصادر التمويل".

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