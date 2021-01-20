اعتقال جندي أميركي حاول مهاجمة قوات بلاده بالشرق الأوسط وتفجير نصب 11 سبتمبر

2021/01/20 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل جندي بالجيش الأميركي، الثلاثاء، في جورجيا، بتهم التآمر لتفجير نصب الحادي عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك ومهاجمة جنود أميركيين في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت السلطات الثلاثاء.

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