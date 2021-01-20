2021/01/20 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مسؤول أمريكي إداري رفيع، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق ستيف بانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).