المهمّشون يدافعون عن أنفسهم والخدم يدافعون عن السّلطان - علي الجلولي

2021/01/20 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_الجلولي لم يكن إحياء الذكرى العاشرة لانتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية إحياء عاديا بكل المقاييس.



فلئن جادت قريحة الحكومة بإعلان الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام بدأت يوم الذكرى/الرمز فهمه العديد أنه لقطع الطريق أمام التحركات التي بانت مقدماتها منذ مدة.



ولئن ارتاحت مجمل منظومة الثورة المضادة لهذا الحجر السياسي المقنع، فإنّ الجماهير الشعبية كان لها رأي آخر.



فمع الساعة الصفر لانطلاق حظر التجول اندلع ......





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