الانتفاضة.. اهداف واتجاهات - قاسم هادي

2021/01/20 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_هادي قبل البدء بالحديث عن التيه الذي يغلف الجماهير المنتفضة، دعونا نتذكر أن انتفاضة اكتوبر بدأت بهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، ثم خلصت الى استنتاج مفاده "من طب بيها أبو عمامة صار البوگ للهامة".



لكن بسبب غياب التنظيم داخل الانتفاضة واحتكار الاعلام من قبل احزاب ومطبّلي السلطة، نجحت الاخيرة في التغلغل داخل الصفوف، ليس فقط بوجود خيم داخل الساحات اعداء للانتفاضة، بل من خلال تنفيذ وهم اتسع يوما بعد آخر بتح ......





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