في تونس… بركان الثورة في اتّقاد! - جلبير الأشقر

2021/01/20 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر تونس، قلب الانتفاضة العربية النابض، تشهد منذ يوم الخميس الماضي إرهاصات انتفاضة جديدة انطلقت يوم تخليد الذكرى العاشرة لهروب زين العابدين بن علي في (14/11/2011) إلى المملكة السعودية.



وتكاد الظروف المحيطة بالاحتجاجات الجديدة التي شملت شتى أرجاء البلاد تكون تكراراً لتلك التي أحاطت بالانتفاضة التي اندلعت في (17/12/2010) وصولاً إلى « 14/201111 » وكأن الثورة التونسية تودّ مواصلة الطريق من حيث انقطع.ي ......





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