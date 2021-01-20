خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بانفجارات بابل الأخيرة

2021/01/20 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف أبراج الطاقة

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

433 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف الخبير الأمني سرمد البياتي، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن الانفجارات التي وقعت في بابل، مؤكدا ان تنظيم داعش لجأ إلى هذا الأسلوب في تدمير البنى التحتية بعد عجزه عن مواجهة القوات الأمنية.

وقال البياتي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، 20 كانون الثاني 2021، إن "عمليات تفجير الأبراج هي قائمة منذ فترة وقد تمت عدة عمليات في هذا الشأن بدءا من المناطق الغربية في العراق مثل القائم وغيرها ومن ثم تحولت إلى محافظة ديالى، والآن انتقلت إلى منطقة جرف الصخر جنوب بغداد".

وأضاف ان "هذه العمليات هي في الواقع أسلوب جديد من أجل إثارة ضغينة المواطن حيال الدولة".

وأوضح البياتي، أن "تنظيم داعش وبعد أن بان عجزه عن مواجهة القوات الأمنية لجأ إلى هذا الأسلوب في تدمير البنى التحتية".



وفيما يتعلق بعمليات الشد والجذب التي حصلت وسرعة انتشار الشائعات بشأن ما حصل، أكد البياتي، ان "السبب في ذلك يعود إلى تأخر الجهات الرسمية في إصدار بيان يوضح الحقائق، الأمر الذي يقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل مثل هذه القضايا لصالحها".

يأتي ذلك بعد تأخر الرد الرسمي العراقي حول ما جرى طوال الليل، حيث كثرت الشائعات بشأن المستهدف ونوع الاستهداف، وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن تنظيم داعش هو من قام بقصف أبراج الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من تلك المنطقة.



أما الأسباب التي رفعت سقف التوقعات والمخاطر المترتبة عليها معا فكانت ناتجة عن خشية الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إلى مواقعها المنتشرة في العراق.

لكن اللافت في الأمر أن المواقع والوكالات المقربة من الفصائل المسلحة نفت أن يكون القصف الأميركي قد طال مواقعها وإنما أحد ألوية الجيش العراقي، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة العراقية.

كما ان السفارة الأميركية نفت في بيان وجود أفراد وقطعات أميركية، بالقرب من ناحية جرف الصخر، وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" "يمكننا تأكيد عدم وجود أفرادٍ أو قطعات أميركية بالقرب من جرف الصخر".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد اتهمت تنظيم داعش، وقالت في بيان إن "بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت لاعتداء وتخريب من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وفسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية باشرت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بانفجارات بابل الأخيرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بانفجارات بابل الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).