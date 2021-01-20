استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق والصيرفات العراقية

2021/01/20 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,100,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 121,40 دولار

100 باوند 136,55 دولار

100 دولار 746,23 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1850,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 56,25 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 53,35 دولار

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