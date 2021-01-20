بالصور.. عراقيون يُقبّلون ’’الإسفلت’’ ويفترشون الشوارع فرحاً بـ’’بالتبليط’’- عاجل

2021/01/20 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعدد من الاشخاص في مناطق عراقية، وهم يعبرون عن فرحهم بوصول ’’الاسفلت’’ الى شوارعهم الترابية.وتظهر الصور، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متسارع، فرحة اطفال وشباب بوصول ’’التبليط’’ الى شوارعهم، بعد سنوات من الانتظار والوقوف امام دوائر البلدية، او التظاهر امام مباني الحكومات المحلية في المحافظات.

مدونون علقوا على الصور، التي قيل انها في احدى مناطق محافظة صلاح الدين،بالقول ان العراقيين محرومين من ابسط مقومات العيش والخدمات، خصوصاً في المناطق والمدن الريفية، اذا ان الخدمات البلدية تكاد تكون معدومة، لذا فأن هذه الفرحة هي تعبير عن ’’مدى حرمان المواطن العراقي من ابسط حقوقه في ان يكون له شارع معبد’’.

آخرون طالبوا الحكومات المحلية في المحافظات، ببذل المزيد من الجهود ومنع الفساد المالي والاداري لإيصال الخدمات الى جميع السكان، مؤكدين ان الفساد المستشري في دوائر البلدية والوزارات يمنع احياء الشوارع واعادة الحياة المناطق المنكوبة.

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