بينها لقاء ريال مدريد في كأس الملك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2021/01/20 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تقام اليوم الأربعاء 20 كانون الثاني 2021)، مباريات عدة منها، لقاءات كأس ملك إسبانيا ومواجهة ريال مدريد ومضيفه ألكويانو في الدور الـ 32،إضافة لمباريات في الدوري الإنجليزي، وكأس السوبر الإيطالي.

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة ألكويانو وريال مدريد سوف تقام في تمام الساعة، (11 مساءً)

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة ، (9 مساءً)، وتبث عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في تمام الساعة (11و15 دقيقة)، وتبث عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الناقلة

مباراة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة (11 مساءً)، وتبث عبر قناة السعودية الرياضية 1.

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