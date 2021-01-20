العمل تطلق دفعة جديدة من قروض الشباب

2021/01/20 | 09:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن استعدادها لإطلاق وجبة جديدة من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بينما نسقت مع الجهات المختصة لتنظيم دخول العمالة الاجنبية الى البلاد.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تستعد لاطلاق الوجبة الـ 30 من المشاريع الصغيرة الخاصة بمشاريع الشباب المدرة للدخل خلال الشهرين المقبلين”، مؤكدا ان وزارته “ستطلقها ضمن المبالغ المستردة من القروض الممنوحة للشباب من الوجبات الماضية، وسيكون التقديم فيها الكترونيا على غرار الوجبة الـ 29 التي اطلقتها العام الماضي”.

واردف ان “المديرية تعمل لاكمال ترويج معاملات المتقدمين على الوجبة الـ 29 ممن ظهرت اسماؤهم على موقعي الوزارة والمديرية الالكترونيين، من اجل منحهم القروض والمضي بمشاريعهم الابتكارية التي ستوفر فرص العمل للعاطلين في بغداد ومحافظات البلاد”.

ولفت باهض إلى أنه “تم التنسيق مع كل من هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الداخلية من اجل تنظيم دخول العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد، بغية فسح المجال في سوق العمل للعمالة المحلية”، مشيرا الى انه “ستجري محاسبة اصحاب العمل قانونا ممن يقومون بتشغيل الاجانب من دون سمة دخول رسمية، فضلا عن اعادة العمالة الاجنبية التي تدخل من دون تصريح قانوني، الى بلدانهم “.



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