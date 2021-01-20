ليبيا: اتفاق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تمهيداً للانتخابات

2021/01/20 | 09:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، اتفاق الأطراف الليبية على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.



وقالت بعثة الأمم المتحدة «أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين حتى يوم الثلاثاء (19 كانون الثاني)، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح».وشارك 72 عضواً من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 في المائة من الأصوات، في حين صوّت 19 عضواً ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.



وأضافت البعثة: «حيث أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 في المائة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت اللجنة الاستشارية قد حددته بنسبة ثلاثة وستين في المائة من أصوات المقترعين».



وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالقول: «يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.



وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر».

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