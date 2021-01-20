التربية تؤكد استمرار تنظيم الدورات للمدارس المشمولة بمشروع التغذية المدرسية

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي ، عن استمرار تنظيم الدورات التي تخص إدارات المدارس المشمولة بالمشروعالوطني للتغذية المدرسية في ناحية ديالى وجلولاء ، مبينةً ان هذا النشاط يندرج ضمن توجيهات وزير التربية علي حميد الدليمي بغية توسيعالتأمين الغذائي والصحي لتلاميذ المدارس الابتدائية .

ونقل بيان أوردهُ المكتب الإعلامي ا“الدورات ركزت على تعليم المشاركين آلية تخزين الوجبات المدرسية وتزويد مديريات التربية والشريك الثالثبإعداد التلاميذ واستلام المواد الغذائية والصحية ، لافتاً الى ان مشروع التغذية المدرسية لهُ فوائد ونتائج إيجابية على نفوس ابنائنا التلاميذ ،فضلاً على انهُ يُسهم في بناء اجسامهم بصورة صحية وسليمة“.

يذكر ان الوزارة تسعى الى توسيع رقعة الطلبة والتلاميذ المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية لما لهُ من اهمية تربوية عديدة .

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