صور..الثلوج توقف الحركة التجارية في حاج عمران

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطلت موجة جديدة من الثلوج على منطقة حاج عمران الحدودية في محافظة اربيل ، مما ادى الى توقف الحركة التجارية.

وشهدت منطقة حاج عمران هطول اكثر من 40سم من الثلوج، مما ادى الى توقف الحركة التجارية في معبر حاج عمران الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية في بيان: ان موجة من الثلوج اجتاحت المناطق الجلبية والاقضية والنواحي المحاذية لها، وهناك احتمالات كبيرة بان تشمل موجة الثلوج مركزي محافظتي السليمانية ودهوك

واوضح البيان: ان درجات الحرارة شهدت انخفاضا كبيرا، وان تاثير هذه الموجة سيستمر لغاية يوم غد الخميس 21/1/2021.

PUKmedia متابعة

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