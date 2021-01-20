الاتحاد الوطني: نقف دوما مع مطالب اهالي خورماتو

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة كريم شكر محمد مسؤول المركز يوم الثلاثاء عدد من عوائل قضاء خورماتو.

وقال كريم شكر لـ PUKmedia، تقفدنا المستمر لعوائل خورماتو يأتي من حرص الإتحاد الوطني الكوردستاني على مواطني القضاء ومتابعة أمورهم المعاشية اليومية وايضا الوقوف بجانبهم لحل مشاكلهم ومعاناتهم.

وأضاف أننا كالإتحاد الوطني الكوردستاني نطمئن أهلنا في خورماتو بالوقوف على أهم مطالبهم وأحتياجاتهم والتأكيد على عدم ضياع حقوقهم المشروعة.

PUKmedia / عمر آواره / خورماتو

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