ارتفاع ملحوظ بأسعار صرف الدولار صباح اليوم

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا ملحوظا امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي صباح اليوم، 20 كانون الثاني 2021، 145,700 دينارا، فيما كانت اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 146,000سعر شراء الدولار 145,000

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار= 2,100,000 تومان

100 يورو = 121,40 دولار

100 باوند = 136,55 دولار

100 دولار= 746,23 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالميا = 1850,80$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 56,25 دولار

سعر برميل نفط الخام الاميركـي 53,35 دولار

ر.إ

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