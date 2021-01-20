ارتفاع أسعار النفط قبل حفل تنصيب بايدن

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق حفل تنصيب "جو بايدن" رئيسًا للولايات المتحدة، ويترقب المستثمرون أن يقدم الرئيس المنتخب مزيدًا من التحفيزات المالية الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة "كورونا".

وصرح الأمين العام لمنظمة "أوبك" "محمد باركيندو" بأنه يشعر بتفاؤل حذر تجاه إمكانية تعافي سوق النفط في العام الجاري، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك المزيد من عدم اليقين.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا عند 5.5 مليون برميل يوميًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.6% إلى 56.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 53.29 دولار للبرميل.

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