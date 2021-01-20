الصحة العالمية: النسختان المتحورتان من كورونا سُجلتا في 83 دولة حتى الآن

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، وصول الإصابات بالنسختين المتحورتين من فيروس كورونا المستجد اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا إلى 83 دولة.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنّ "النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ رُصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقلّ، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع".

وأضافت، أنّ "النسخة المتحوّرة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنّها أكثر عدوى من النسخة البريطانية رُصدت من جهتها في 23 دولة ومنطقة لغاية اليوم".

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