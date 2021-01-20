الحزب الإسلامي: الالتزام بإجراء الانتخابات مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ وضمان نزاهتها لا يقل أهمية عن ذلك

2021/01/20 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الحزب الإسلامي العراقي، ان الالتزام بإجراء الانتخابات يمثل مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ، مضيفاً بأن تأجيل موعدها الذي جرى ينبغي أن يكون الأخير والنهائي دون مماطلة أو تسويف.وبين الحزب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ، ان مطالب العراقيين، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، تمثل اولوية وسبيلاً للإصلاح الذي ننشده جميعاً بعد هذه السنوات من المعاناة والعجز المستمر في تحسين واقع ابناء شعبنا.وتابع: ان الحزب سوف يتابع جدول العمليات الذي صدر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وان يتم تنفيذه ضمن التوقيتات التي تم تحديدها.واشار إلى ان ضمان نزاهة الانتخابات لا يقل أهمية عن الالتزام بإجرائها، فبدون ذلك سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيعاد المشهد المؤسف يوماً بعد آخر، مطالباً باعتماد البطاقة البايومترية حصراً والغاء الالكترونية قصيرة الأمد، واجراء العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع، وتوفير الاشراف الأممي والدولي عليها، فذلك وحده الكفيل بنجاحها دون تلاعب أو تزوير./انتهى9

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