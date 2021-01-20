2021/01/20 | 09:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعديلات الدستورية.. تقليل أعضاء البرلمان وتفعيل مجلس الاتحاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعديلات الدستورية.. تقليل أعضاء البرلمان وتفعيل مجلس الاتحاد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعديلات الدستورية.. تقليل أعضاء البرلمان وتفعيل مجلس الاتحاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).