واسط: التظاهرات أوقفت 103 مشاريع في المحافظة

2021/01/20 | 09:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، الأربعاء، أن اكثر المشاريع المتوقفة بالمحافظة تابعة لوزارت، مبينا أن التظاهرات أسهمت بتوقف 103 مشاريع، بينما طالب بزيادة تخصيصات المحافظة في موازنة 2021، مشيرا الى ان المخصص لا يسد سوى 20 بالمئة من الحاجة.

وقال المحافظ في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك 103 مشاريع لم تتم احالتها خلال عامي 2019 و 2020 بسبب الاحداث التي شهدتها المحافظة من تظاهرات وجائحة كورونا”، مؤكد ان “الاسبوع المقبل سيشهد اطلاق تلك المشاريع بعد ان تم اعدادها بشكل كامل”.

وناشد الحكومة المركزية “بإنصاف المحافظة ضمن موازنة 2021 لكون حصتها فيها لا تلبي سوى 20 بالمئة من احتياجاتها للمشاريع الخدمية والصحية مقارنة بالزيادة العددية للسكان”، مقدرا “حاجة المحافظة بما لا يقل عن 500 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم، بينما بلغ ما جرى تخصيصه لها 100 مليار دينار فقط”.

وبين المياحي ان “جميع المشاريع الوزارية المحالة، متوقفة، بضمنها 75 مشروعا للماء والطرق والشباب والصحة، وسبعة مجمعات سكنية و117 مدرسة متوقفة منذ اكثر من عشر سنوات، مبديا استعداد المحافظة لانجاز تلك المدارس، منوها بأن المحافظة اعدت خطة 2021 وستقدمها الى وزارة التخطيط بمبلغ يتجاوز الـ 300 مليار دينار وتمثل مشاريع فعلية للخدمات البلدية والماء والكهرباء.

ودعا المياحي الى دعم المحافظة من مبالغ البترودولار وايرادات المنافذ الحدودية”، لافتا الى ان “المحافظة لم تتسلم تلك المبالغ منذ العام 2013، اذ ان حصة واسط من مبالغ البترودولار تصل الى مليار و500 مليون دولار، اما استحقاقاتها من ايرادات المنافذ الحدودية فبلغت 200 مليار دينار”.



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