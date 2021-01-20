الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع بمقر افواج طوارئ بغداد في الاعظمية

2021/01/20 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تمكن فرقها من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل مقر افواج طوارئ بغداد في منطقة الاعظمية الكسرة.

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