العراق بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط للصين خلال عام 2020

2021/01/20 | 10:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهرت بيانات حكومية صينية، اليوم الأربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر للنفط للصين خلال العام الماضي 2020.

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