“ارتفاع جديد” للدولار في اسواق بغداد والمحافظات

2021/01/20 | 10:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان، بشكل طفيف اليوم الاربعاء الموافق 20 كانون الثاني 2021.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ايضا 145800 دينار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد عند افتتاحها امس الثلاثاء 145700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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