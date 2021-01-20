مصرف الرافدين يعلن إطلاق القروض بكافة أنواعها

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المصرف التحرك لتنشيط القطاع الخاص

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إطلاق القروض بكافة أنواعها بما فيها الاستثمارية مع التسهيلات المصرفية الأخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، 20 كانون الثاني/يناير، إنّ "إدارة المصرف أصدرت توجيهًا لكافة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات بترويج معاملات القروض للزبائن بما فيها القروض الاستثمارية التي تخدم الدولة وذلك بهدف تنشيط القطاع الخاص".

وكان مصرف الرشيد أعلن، الثلاثاء، إطلاق العمل بكافة أنواع الائتمان، واستئناف ترويج معاملات منح القروض بعد توقفها.

وذكر المصرف في بيان، 19 كانون الثاني/يناير، أنّ توجيهًا صدر إلى فروعه كافة في بغداد والمحافظات بترويج المعاملات القروض بعد أن تم ايقافها لأغراض التطبيق السنوي.

وأضاف البيان، أنّ "المصرف سيستأنف منح سلف الموظفين والمتقاعدين خلال الأيام القادمة تزامنًا مع انطلاق النظام الإلكتروني في المنح والذي يتيح للمستلف حصوله على السلفة خلال 72 ساعة كحد أقصى".

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