الصحة العالمية: انخفاض معدل الاصابات لايعني نهاية كورونا

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، أن الانخفاض في معدل الإصابات بفايروس كورونا الذي سجل مؤخراً في العراق، لايعني نهاية الفايروس.

وقال حتاحت، في تصريح صحفي: ان نوعية سلالة الفايروس الذي نتعاطى معه، قابلة للتطور والتغيير، وتظهر بشكل مستمر معطيات جديدة عن نوعية الفايروس وهي غير واضحة حتى الآن.

وأضاف: يجب ألاّ يجري تغيير في طريقة التعاطي والتعامل مع الفايروس في السلالة الجديدة، واستمرار التعامل معه بنفس الاجراءات الاحترازية السابقة.

وبشأن التوقعات باشتداد الاصابات أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة، بين رئيس فريق الطوارئ، أن اشتداد أو انخفاض معدل الاصابات، مرتبط بمعطيات معقدة جداً، إلا أن التراخي باتخاذ الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيق التوصيات والتعليمات التي أعلنتها وزارة الصحة، سيؤدي الى زيادة حتمية في عدد الاصابات.

واقترح حتاحت أن تقوم الحكومة بتكثيف الاجراءات والتعليمات التوعوية للمواطنين، مؤكداً أن الانخفاض في معدل الاصابات الذي سجل مؤخراً، لايعني نهاية الفايروس، إلا أنه يمنح فرصة لتعزيز وتطوير القطاع الصحي لتفادي ظهور أي فايروسات جديدة في المستقبل، لافتاً الى أن التركيز يجب أن ينصب في المرحلة المقبلة على توفير اللقاح.

وأشار المسؤول الدولي، إلى أن منظمة الصحة العالمية مستمرة بتقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة في مواجهة هذا الفايروس، إذ ستقدم المنظمة مساعدات جديدة في حال توفر مصادر التمويل.

PUKmedia وكالات

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