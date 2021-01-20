54 نائبا يؤيدون تشكيل لجنة برلمانية تتولى مسؤولية تعزيز مكانة العراق الحضارية (وثيقة)

2021/01/20 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عبر عدد من نواب البرلمان، عن تأييدهم تشكيل لجنة نيابية تحمل عنوان لجنة "طريق الحرير" تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق العراق لاستعادة دوره الاستراتيجي في مضمار النقل الدولي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب كاظم فنجان الحمامي، أمس الثلاثاء، 19 كانون الثاني 2021، فقد ابدى (54) نائبا تأييدهم للمقترح الذي تقدم به النائب الحمامي، لتشكيل لجنة برلمانية تتولى مسؤولية تعزيز مكانة العراق الحضارية بين الشعوب والأمم في التواصل التجاري عبر ممرات النقل العابر .

وجاء في الوثيقة "حتى لا تفوتنا الفرصة في خضم هذا السباق المحموم، الذي سبقتنا إليه دول الجوار الملتحقة بمشروع (حزام واحد - طريق واحد) لابد من التوجه نحو تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق العراق لاستعادة دوره الاستراتيجي في هذا المضمار النقل الدولي".

وكان وزير النقل، ناصر الشبلي، أكد في وقت سابق، ان العراق سيكون المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري (طريق الحرير) الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، لافتا إلى ان "ذلك مرتبط بإكمال إنشاء ميناء الفاو الكبير عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة، وفي حال إكماله سيكون العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا".

ر.إ

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